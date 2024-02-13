Kurtlar Vadisi, yıllar sonra geri dönüyor: Nerede yayımlanacağı belli oldu!
Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı, 'Polat Alemdar' karakteriyle bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, söz konusu projenin yeni sezonunun dijital platformda yayınlanacağını hayranlarına duyurdu.
Oyunculuk hayatına ilk adımı Kurtlar Vadisi dizisiyle atan ve üslendiği 'Polat Alemdar' karakteriyle akıllara kazınan Necati Şaşmaz'dan hayranlarını heyecanlandıran haber geldi.
Uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan ve hangi projeyle döneceği sabırsızlık içerisinde beklenen usta isim Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un dijital platformda yayın hayatına başlayacağını açıkladı.
BAŞROLDE OLACAK
2024'te dijital platformda ekran macerasına atılacak olan dizinin başrolünde yine Necati Şaşmaz 'Polat Alemdar' karakteriyle yer alacak.
EXXEN İDDİASI
Tüm bunların yanı sıra Kurtlar Vadisi Pusu'nun devamı niteliğinde olacağı öğrenilen Kurtlar Vadisi Kaos'un, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanmaya başlayacağı öne sürüldü.
OYUNCU KADROSUNDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Oyuncu kadrosu şimdilik açıklanmayan Kurtlar Vadisi Kaos'ta Necati Şaşmaz'ın yanı sıra, Erhan Ufak, Serdar Akkaya, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar gibi isimlerin yer aldığı iddiası ileri sürüldü.