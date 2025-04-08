Teşkilat’ın Selen’i Ünlü Oyuncu Gizem Güneş Aşkı Survivor’da Buldu… Görenler Şoke Oldu

Binbir Gece, Moya Hitit Yıldızı, Her Şey Yolunda Merkez, İçimdeki Fırtına, Kanatsız Kuşlar, 4N1K İlk Aşk, Sesinde Aşk Var, Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle tanınan, son olarak Teşkilat dizisindeki ‘Selen’ rolü ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Gizem Güneş’in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. Survivor’ı yıldız ismi aradığı aşkı ünlü oyuncuda buldu. İşte bomba aşk…

İsmi sık sık genç kızlarla anılan Survivor yarışmasının ünlü sunucusu Murat Ceylan, uzun zamandır merak edilen sevgilisini sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaştı. Murat Ceylan’ın TRT’de yayınlanan Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay'ın kız kardeşi Selen'e hayat veren Gizem Güneş olduğu ortaya çıktı.

YENİ AŞKA HAYRANLARINDAN TAM NOT

Geçen ay dizinin kadrosundan ayrılan güzel oyuncu, sevgilisi Murat Ceylan ile Dominik'te aşkını tazeledi. Genç çiftin mutluluğu hayranlarından da tam not aldı.

ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay’ın Murat Ceylan hakkında söyledikleri çok konuşulmuştu. Murat Ceylan’a övgüler yağdıran Karatay ‘Murat Ceylan'ı inanılmaz beğeniyorum. Türkiye'de Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu diyorlar. Murat Ceylan. İnanılmaz yakışıklı. Oyun alanına geliyordum ya adama bakıyorum enerjim fulleniyordu. Hayalim. Gözümü ondan alamam, çok fazla da bakmam. O giyiniş, fizik. Surat hareketleri, göz möz. İçten söylüyorum. Her erkeğe de bunu söylemem. Allah her yerini özene bezene yaratmış’ demişti.