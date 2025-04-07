TRT'nin Teşkilat Dizisinde Flaş Ayrılık! Aybüke Pusat'tan Sonra Bir Oyuncu Daha Diziye Veda Etti
TRT'nin dizisi Teşkilat, bu kez reytingleriyle değil, oyuncu kadrosundaki değişimlerle gündemde. Aybüke Pusat’ın ayrılığının ardından diziye bir isim daha veda ediyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
TRT'nin sevilen dizilerinden Teşkilat'ta başrol oyuncusu Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sonrası işinden olması diziyi son günlerde gündeme getirdi. Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Pusat’ın, 139. bölümde izleyicilere veda edeceği kesinleşti. Aybüke Pusat’ın sosyal medya paylaşımı sonrası TRT ile yollarının ayrılmasının ardından yapımda bir değişiklik daha meydana geldi.
BİR OYUNCU DAHA DİZİYE VEDA EDİYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Tufan karakterini canlandıran deneyimli oyuncu Murat Aygen de planlanan senaryo akışı çerçevesinde diziye veda edecek. Teşkilat cephesinde yaşanan ayrılıkların, önceden belirlenen senaryo gereği gerçekleştiği ifade edildi.
Teşkilat dizisinin, izleyici desteğini sürdürmesi halinde haziran ayına kadar devam edeceği ve reyting performansına göre 6. sezon için de hazırlıklara başlanacağı belirtiliyor. Bu süreçte, Aybüke Pusat’ın ayrılığı sonrası Neslihan karakterinin yerine yeni bir oyuncunun dahil edilmesi planlanıyor.
YENİ NESLİHAN KİM OLACAK?
Kulislerde, Neslihan karakteri için oyuncu arayışlarının sürdüğü konuşulurken, sosyal medyada adı geçen isimlerden biri de Gülsüm İlhan Ali oldu. Ancak gelen iddialara göre Ali, teklifi geri çevirdi. Yeni oyuncunun kim olacağı ise henüz netlik kazanmış değil.