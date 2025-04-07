TRT'nin Teşkilat Dizisinde Flaş Ayrılık! Aybüke Pusat'tan Sonra Bir Oyuncu Daha Diziye Veda Etti

Teşkilat dizisinin, izleyici desteğini sürdürmesi halinde haziran ayına kadar devam edeceği ve reyting performansına göre 6. sezon için de hazırlıklara başlanacağı belirtiliyor. Bu süreçte, Aybüke Pusat’ın ayrılığı sonrası Neslihan karakterinin yerine yeni bir oyuncunun dahil edilmesi planlanıyor.

YENİ NESLİHAN KİM OLACAK?

Kulislerde, Neslihan karakteri için oyuncu arayışlarının sürdüğü konuşulurken, sosyal medyada adı geçen isimlerden biri de Gülsüm İlhan Ali oldu. Ancak gelen iddialara göre Ali, teklifi geri çevirdi. Yeni oyuncunun kim olacağı ise henüz netlik kazanmış değil.