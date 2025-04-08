Kadir Ezildi Ölümden Döndü, Başına Geleni Saniye Saniye Paylaştı

Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim yarışmalarıyla ünlenen fenomen ve sunucu Kadir Ezildi, paylaştığı son videosuyla sosyal medyanın diline düştü. Ünlü sunucuyu o halde görenler ne yapacağını şaşırdı. İşte yürekleri ağza getiren o olay…

YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Temizlik takıntısı ile tanınan Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim yarışmalarının ünlü yarışmacısı Kadir Ezildi birbirinden ilginç temizlik videolarıyla kısa süre içinde fenomen hale gelmiş, özellikle kadın takipçilerinin büyük ilgisini görmüştü.

'İLK DEFA YIKILMIYORUZ'

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kadir Ezildi yağmurlu günde taksiye binerken yere düştü. Düştüğü anların görüntüsünü paylaşan Kadir Ezildi ‘İlk defa yıkılmıyoruz, sen çay koy biz yine düştüğümüz yerden ayağa kalkarız’ notunu düştü.

EVLİLİK TEKLİF ETMİŞTİ

Ezildi kısa süre önce, evlilik yolunda ilk adımı atarak sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlanmıştı. Ezildi nişanını ‘17.07.2024. Sözlendik notuyla paylaşmış ve şunları söylemişti: Hayatımın her anı Türk sineması tadında, en büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu. Artık yeni mutlu senaryolarımın yazarı olarak hayatıma hoş geldin.