Kadir Ezildi Ölümden Döndü, Başına Geleni Saniye Saniye Paylaştı

Fenomen sunucu Kadir Ezildi’nin son paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Ezildi’nin o anları izleyenleri korkuttu. İşte Kadir Ezildi’nin yağmurlu günde başına gelen kaza…

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:

Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim yarışmalarıyla ünlenen fenomen ve sunucu Kadir Ezildi, paylaştığı son videosuyla sosyal medyanın diline düştü. Ünlü sunucuyu o halde görenler ne yapacağını şaşırdı. İşte yürekleri ağza getiren o olay…

Kadir Ezildi Ölümden Döndü, Başına Geleni Saniye Saniye Paylaştı - Resim : 1

YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Temizlik takıntısı ile tanınan Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim yarışmalarının ünlü yarışmacısı Kadir Ezildi birbirinden ilginç temizlik videolarıyla kısa süre içinde fenomen hale gelmiş, özellikle kadın takipçilerinin büyük ilgisini görmüştü.

'İLK DEFA YIKILMIYORUZ'

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kadir Ezildi yağmurlu günde taksiye binerken yere düştü. Düştüğü anların görüntüsünü paylaşan Kadir Ezildi ‘İlk defa yıkılmıyoruz, sen çay koy biz yine düştüğümüz yerden ayağa kalkarız’ notunu düştü.

Kadir Ezildi Ölümden Döndü, Başına Geleni Saniye Saniye Paylaştı - Resim : 2

EVLİLİK TEKLİF ETMİŞTİ

Ezildi kısa süre önce, evlilik yolunda ilk adımı atarak sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlanmıştı. Ezildi nişanını ‘17.07.2024. Sözlendik notuyla paylaşmış ve şunları söylemişti: Hayatımın her anı Türk sineması tadında, en büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu. Artık yeni mutlu senaryolarımın yazarı olarak hayatıma hoş geldin.

Etiketler
Kadir Ezildi fenomen
Son Güncelleme:
Teşkilat’ın Selen’i Ünlü Oyuncu Gizem Güneş Aşkı Survivor’da Buldu… Görenler Şoke Oldu Teşkilat’ın Selen’i Aşkı Survivor’da Buldu
Dizi Sektöründe Büyük Deprem! Son 3 Günde 5’i Neden İptal Oldu… Piyasayı Karıştıran Bomba İddia Dizi Sektöründe Büyük Deprem! Son 3 Günde 5’i Neden İptal Oldu… Piyasayı Karıştıran Bomba İddia
Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu
Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! İlçe İlçe Açıklandı...
Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor? Rakamlar Dudak Uçuklattı... Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor?
Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor
Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor... Tanışmaya Gidecekler Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor
Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar? İşte Koyun, Tosun, Koç, Dana, Keçi Fiyatları Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar?