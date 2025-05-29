Elçin Sangu Ateş Püskürdü! 'Herkesi Korkuttunuz'

"Kiralık Aşk", "Çarpışma" ve "Çöp Adam" gibi dizilerdeki performansıyla tanınan ancak bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan ünlü oyuncu Elçin Sangu, son dönemde tatsız iddialarla gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan bazı haberlerde Elçin Sangu'nun ciddi sağlık sorunları yaşadığı, hatta yaşam mücadelesi verdiği iddia edildi.

Ünlü oyuncu, bu haberleri yalanlayarak imza atan kişilere tepki gösterdi ve yakın çevresinin çok endişelendiğini belirterek kendisinden teyit alınmadığını ifade etti. Yaşananların ardından bir süre sessizlik olurken, bu tarz haberler yine patlak verdi. 39 yaşındaki oyuncunun beyninde bir kitle tespit edildiği ve tedavi için yurt dışına gittiği iddiaları bazı basın organlarında yer aldı.

'YAKINLARIM ENDİŞELENİYOR'

Elçin Sangu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bu haberlere bir kez daha tepkisini dile getirdi. Ünlü oyuncu, sağlığının yerinde olduğunu belirterek, yakınlarının devamlı bu iddialar yüzünden endişelendiğini söyledi. Sangu, böyle duyumlar alan kişilerin kendisini arayıp teyit etmesi gerektiğini vurguladı. Ulaşılabilir biri olduğunun altını çizen oyuncu, haberi yapmadan teyit etmenin önemini işaret etti.

'TUHAF DEĞİL Mİ?'

39 yaşındaki televizyon yıldızı, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada "Daha önce buradan yazmıştım ama tekrar söyleyeyim; bu söylentiler doğru değil. Sağlığım çok yerinde. İnsanlar korkudan sürekli arıyorlar ve endişe içinde yakınlarım. Lütfen tekrar rica ediyorum, gayet ulaşılabilir bir kişiyim, bu tarz haberleri yayınlamadan önce arayıp teyit alabilirsiniz. Haberi yapıp sonra teyit almak sizce de tuhaf değil mi?" ifadelerine yer verdi.