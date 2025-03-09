AKP Cephesinden Flaş Süreç Yorumu: DEM Parti İçin Tarihi Bir Fırsat Penceresi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağırısıyla başlayan süreçle ilgili gelişmeler sürüyor.

Bahçeli'nin çıkışının ardından Öcalan ile DEM Parti heyeti arasında görüşmeler başlamış ve PKK'ya silah bırakmaları için çağrıda bulunmuştu. PKK ise Öcalan'ın bu çağrısını olumlu karşılamıştı.

DEM PARTİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

AKP’li üst düzey isimlere göre, DEM Parti’nin merkezi siyasete entegre olma isteği, PKK’nin silah bırakmasıyla "terör yükünden kurtulmasını" sağlayabilir.

Gazete Duvar'da yer alan haber göre, 2015 seçimlerinde Selahattin Demirtaş liderliğinde HDP’nin elde ettiği 80 milletvekilini hatırlatan bir siyasetçi, o dönemde farklı bir siyasi pozisyon alınması halinde HDP’nin ana muhalefet partisi olabileceğini savundu. Bugün CHP’nin iç sorunlarla boğuştuğunu belirten yetkili, DEM Parti’nin doğru adımlar atması halinde ana muhalefet olma potansiyeli taşıdığını öne sürdü.

AKP cephesinden gelen yorumlara göre, DEM Parti son seçimlerde kurduğu ittifaklar nedeniyle bağımsız hareket etme kabiliyetini kaybetme ve tabanını başka partilere kaptırma riskiyle karşı karşıya. Ancak bu süreçte "Türkiye partisi" olma yolunda önemli bir adım atabilir.

Kaynak: Gazete Duvar