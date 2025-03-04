DEM Parti'den Çarpıcı 'Öcalan' Çıkışı! 'Bu Manifestonun Tek Muhatabı PKK Değil'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin "Öcalan bir asrı cesaretle kapatmıştır" dedi. Hatimoğulları, iktidar ve muhalefetten de bir adım gelmesi gerektiğini söyleyerek "Bu manifestonun muhatabı sadece PKK değil" diye konuştu.

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DEM Parti'den Çarpıcı 'Öcalan' Çıkışı! 'Bu Manifestonun Tek Muhatabı PKK Değil'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihindeki çağrısı sonrası başlayan süreçte son olarak terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı fesih çağrıyla örgüt, ateşkes ilan ettiğini açıkladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşurken bu kritik süreci değerlendirdi.

Öcalan'ın "cesaretle bir asrı kapattığını" söyleyen Hatimoğulları, "Bu manifestonun muhatabı sadece PKK değil, aynı zamanda devlettir ve muhalefetin tamamıdır. En önemli muhataplardan biri de TBMM'dir. Parlamento hızla demokrasi alanını genişletmelidir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasi ile taçlandırıldığında kalıcı bir barış mümkün olur. Türkiye'nin önündeki süreçte temel mücadele dinamiği adalet ve özgürlük olacaktır. İktidar bu çağrının gereğini yerine getirdiğinde bütün halklar ve inanç grupları kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'den Çarpıcı 'Öcalan' Çıkışı! 'Bu Manifestonun Tek Muhatabı PKK Değil' - Resim : 1

'İKTİDAR ADIM ATMALI'

PKK'nin ateşkes ilan etmesiyle olan barışa inançlarının büyüdüğünü belirten Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Bu umudun daha da büyümesi için PKK'nin kongresini toplayacağı zeminin oluşturulması ve sınır ötesi operasyonların durdurulması çok önemli. Bu sürecin selameti açısından adım atması gereken iktidar ve devlettir. Sayın Erdoğan'ın bu süreci sahiplenmesi önemlidir ama barışın tesisi için söz yetmez, eylem ve icraat gerekir. Bunu da sayın Cumhurbaşkanı'ndan bekliyoruz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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