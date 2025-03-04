Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Görevden Uzaklaştırıldı

Tutuklanan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı. Kararı, İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Görevden Uzaklaştırıldı

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. İstanbul'da tutuklanan üçüncü CHP'li belediye başkanı olan Köseler hakkında bir karar daha geldi.

BAKANLIK DUYURDU

İçişleri Bakanlığı, Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul ili Beykoz İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nin 04.03.2025 tarihli 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine; Alaattin Köseler Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğinde geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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