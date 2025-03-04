Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in Hakimlik İfadesi Ortaya Çıktı: 'Tamamen Uydurma'

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in hakimlikte verdiği ifade ortaya çıktı. Köseler ifadesinde iddiaları ortaya atan tanıkların, görev ve yer değişiklikleri olduğu için kendisine iftirada bulunduklarını savunarak, "Eylemimden dolayı herhangi bir kamu zararı gerçekleşmemiştir. Bunlar tamamen uydurma şeylerdir” ifadelerini kullandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında aralarında Köseler, belediye yetkilileri ve ihale yüklenicisi ya da teklif sahiplerinin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmış, "Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş’ü talimatlandırarak aynı firmalara ihale verdirdiği" öne sürülen Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Köseler’in hakimlikte verdiği ifade ortaya çıktı. Köseler, ifadesinde "Bu kişilerle odamda dahi konuşmadım, gözaltı sürecinde mecburen bir kısmı ile tanışmak zorunda kaldım" dedi.

İDDİALARIN İFTİRA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Belediyedeki bütün işleri tek tek kontrol etmesinin söz konusu olamayacağını vurgulayan Köseler, tanık ifadelerinden aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirtti. Kendisine iftira atıldığını söyleyen Köseler, “Tanık Yıldız Güneş’in iddiaları tamamen uydurmadır, ben hiçbir firmanın teklifini yırtıp atmadım. Tanık Yıldız Güneş ve Erdal Usturbeyli daha önce belediyemizde gerçekleşen ihalelerden sorumludurlar. Tanık Yıldız bir müddet sonra ihaleleri yapmayacağını bana iletince onu o birimden aldık ve farklı bir birimde görevlendirdik, akabinde kendi talebi üzerine Çekmeköy Belediyesi’ne geçiş yaptı” dedi.

Köseler’in avukatı Çiğdm Kezer, de tanık beyanlarında aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, “Dosyada tanık beyanlarından başka ne bir HTS kaydı ne bir kamera kaydı ne de müvekkilimin ihalede mevcut firmalar ile bir araya geldiğine dair somut delil veya görüntü kaydı var. Aleyhe tanıklık yapan kişilerin de belediyede yeni bir ekip oluşturmak amacıyla, geçmişten gelen husumetleri ve siyasi saiklerle bu ifadeleri verdiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla tanık ifadelerinin tümü gerçeğe aykırıdır, kurgudan ibarettir” savunmasını yaptı.

Kaynak: ANKA