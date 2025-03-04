Bakan Ersoy'un Eşi Pervin Ersoy'dan Vatandaş Geçimle Mücadele Ederken Tepki Çeken Paylaşım

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'deki yangın faciasındaki sorumluluğu nedeniyle eleştiri oklarının merkezinde olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım "Yok artık" dedirtti.

Ersoy, bir sosyal medya hesabının paylaşımını kendi hesabından paylaştı. O paylaşım şöyle:

"Kafelerde taksimetre uygulaması başlatıldı. İlk siparişten sonra yeni sipariş vermeyen müşterilere her yarım saatte bir kişi başı 50 TL ekstra ücret yazılacak."

BAKANIN EŞİNDEN SKANDAL PAYLAŞIM

Pervin Ersoy, bu paylaşıma ise şu notu düştü:

"Bu haber doğru ise çok isabetli karar olmuş. Bütün gün masa işgal edip gelen insana yer vermeyen saygısızlara iyi olur."

Türkiye'de nüfusun çoğunluğu yoksulluk sınırında geçim mücadelesi verirken; vatandaşın sırtına her bir kalem için yeni yükler bindirilmeye devam ederken Pervin Ersoy'un bu paylaşımı tepkileri topladı.

Kaynak: Haber Merkezi