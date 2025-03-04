CHP'li Tanrıkulu: Çağlayan Adliyesi Bir Mücadele Alanına Dönüştü

CHP Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülen İstanbul Barosu, Halk TV ve Evrensel’deki gazeteciler ve İnsan Hakları Derneği yöneticilerinden olan tutuklu Nimet Tanrıkulu’nun duruşmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tanrıkulu, açıklamasında, davalara ilişkin “Gazetecilerin, aktivistlerin, avukatların davaları; Türkiye'deki yeni rejimin yüzünü ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Yargının muhalefeti, avukatları, savunmayı teslim almaya çalıştığı ve bunu da iktidarın siyasal projesine uygun yürüttüğü bir ortam var.

Bugünleri not ediyoruz; bu adliye bir mücadele alanına dönüştü, bu mücadele alanını meydanlara da sandığa da taşıyacağız. Kimsenin endişesi kuşkusu olmasın.”

Kaynak: Haber Merkezi