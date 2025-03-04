Manisa'da 4 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü, 7 Yaralı

Manisa'da 4 araç trafik kazasına karıştı. Korkunç zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Manisa'da 4 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü, 7 Yaralı

Manisa bu sabaha korkunç bir kazayla başladı. Tır, yolcu otobüsü, tanker ve otomobil birbirine girdi.

Erbiller Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana gelen feci kazanın ardından olay yerine hemen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa'da 4 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü, 7 Yaralı - Resim : 1

Kazada tır şoförü Mustafa Bağcı doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 7 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da 4 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü, 7 Yaralı - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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