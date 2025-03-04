Çiftçilere Yapılmayan Ödemeler Meclis Gündeminde

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara milletvekili İdris Şahin, çiftçilere halen yapılmayan prim ödemelerini Meclis gündemine taşıdı. Şahin, Tarım ve Orman Bakanı'na "Çiftçilerin mağduriyet yaşamaması adına, prim ödemelerinin tek kalemde ve zamanında yapılması için Bakanlığınızın herhangi bir planlaması var mıdır?" sorusunu sordu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Çiftçilere Yapılmayan Ödemeler Meclis Gündeminde

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara milletvekili İdris Şahin, üreticiyi ve tüketiciyi koruma misyonuyla hareket etmesi gereken, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) çiftçilere ödeme yapmamasını TBMM’ye taşıdı.

Temmuz ayında teslim edilen ürünlerin prim ödemesinin halen yapılmadığını söyleyen Şahin, çiftçilerin mağdur edildiğine işaret ederek Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Şahin, şu bilgileri paylaştı:

“Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 2024 yılı hububat alım fiyatına ilave prim olarak buğday için ton başına 1.750 TL, arpa için 750 TL olarak belirlenmiştir. Daha önce tek kalemde ödenen primler, artık kademe kademe ödenmekte, bu durum çiftçilerimizi mağdur etmektedir. Temmuz ayında teslim edilen ürünlerin prim ödemelerinin halen yapılmadığı bölgeler bulunmaktadır.”

Meclis’e soru önergesi veren Şahin, Tarım ve Orman Bakanı’na şunları sordu:

1. TMO tarafından 2024 yılı alım primlerinin ödemesi neden gecikmiştir? Prim ödemeleri ne zaman tamamlanacaktır?

2. Hasat döneminden bu yana yaşanan enflasyon göz önüne alınarak, prim ödemelerine enflasyon farkı eklenmesi yönünde bir çalışma yapılmakta mıdır?

3. Çiftçilerin mağduriyet yaşamaması adına, prim ödemelerinin tek kalemde ve zamanında yapılması için Bakanlığınızın herhangi bir planlaması var mıdır?

Kaynak: Haber Merkezi

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