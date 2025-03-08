İYİ Parti'den İstifa Etmişti! Ümit Dikbayır CHP'ye mi Katılacak? O İddialara Açıklama Geldi

TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İYİ Parti'den ayrılan Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın önümüzdeki günlerde CHP'ye geçeceğini iddia etmişti. İddialar sosyal medyada gündem olurken Dikbayır'dan açıklama geldi.

İDDİALARI YALANLADI

Söz konusu iddianın gündeme gelmesinin ardından Dikbayır, iddiayı yalanladı. Dikbayır, İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye geçen Adnan Beker'e ilişkin "Ben Adnan Beker'e yapılanları doğru bulmuyorum. Bana 'Ümit, sen ne zaman CHP'ye geleceksin' dedi. 'Abi sana yapılanlardan sonra gözüm korktu' dedim.Böyle siyaset yapılmaz. Siyaset insan kazanma sanatıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi