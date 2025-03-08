Özgür Özel'den Suriye'de Alevileri Hedef Alan Saldırılar İçin Talimat

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye’de Alevi sivillere yönelik saldırıların ardından Hatay’a gitmek üzere bir heyet görevlendirdi. Heyet, Hatay’ın tüm ilçelerinde gerçekleştireceği görüşmelerin ardından, rapor hazırlayacak ve sınırdan açıklama yapacak.

Özgür Özel'den Suriye'de Alevileri Hedef Alan Saldırılar İçin Talimat

CHP lideri Özgür Özel, Suriye’de Alevi sivillere yönelik saldırıların ardından, Hatay’a heyet gönderme kararı aldı.

HEYET BU İSİMLERDEN OLUŞUYOR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un başkanlık edeceği heyet, Gaziantep Milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç, Adana Milletvekilleri Bilal Bilici ve Müzeyyen Şevkin, Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Hatay Milletvekilleri Servet Mullaoğlu, Nermin Yıldırım Kara ve Mehmet Güzelmansur ile önceki dönem milletvekilleri Alpay Antmen ile Cengiz Gökçel’den oluşuyor.

SINIR NOKTASINDA AÇIKLAMA YAPILACAK

CHP heyeti, Suriye’de meydana gelen olaylar ve akrabalarıyla ilgili kaygı duyan vatandaşların olduğu Hatay’ın tüm ilçelerini ziyaret ederek görüşmeler yapacak. Heyet, konuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve Suriye sınırının sıfır noktasında kamuoyuna açıklama yapacak.

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Kaynak: ANKA

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