'Alevilere Saldırı' İddiaları Sonrası Ahmed Şara'dan Açıklama

Suriye'de HTŞ öncülüğünde birleşen muhalif güçlerin 8 Aralık 2024'te Başkan Beşar Esad'ı devirmesi sonrası Cumhurbaşkanı olan Ahmed Şara, Lazkiye kentinde HTŞ karşıtı grupların HTŞ unsurlarıyla girdiği çatışmalar ve Alevilere yönelik bazı saldırılar sonrası bir açıklama yaptı.

HTŞ karşıtı gruplara tepki gösteren Cumhurbaşkanı, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, HTŞ'ye saldıran gruplara "Biz sizin harap ettiğiniz ülkeyi yeniden inşa etmek istiyoruz ve kan dökme amacımız yok. Biz şerefimizle, siz şerefsizce savaşıyorsunuz" diye seslendi.

'ORDUMUZU KUTLUYORUM'

Şara, olayları bastırdıklarını belirterek kolluk güçlerini tebrik etti ve "Ordu ve güvenlik güçlerimizi, sivilleri koruma konusundaki çalışmalarından dolayı kutluyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı, Alevilere karşı sistematik şiddet, işkence ve infaz iddialarına ilişkin ise bir yorumda bulunmadı.

Kaynak: AA