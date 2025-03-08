Trump 'Çok Çirkin' Demişti... Evsizlerin Çadırları Tek Tek Kaldırılıyor
ABD Başkanı Trump'ın başkent Washington'daki "evsiz kamplarının temizlenmesi" uyarısının ardından hükümet yetkililer harekete geçti. Trump'ın rahatsız olup "çirkin görüntü" dediği, evsizlerin yaşadığı çadırlar kaldırılıyor.
20 Ocak'ta resmen göreve geldiği andan itibaren birçok radikal değişikliğe gitmesiyle dikkat çeken ABD Başkanı Donald Trump'ın, başkent Washington'daki "evsiz kamplarının" kaldırılması uyarısının ardından beklenen hamle geldi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte evsiz çadırlarının toplatıldığı görüntüleri paylaştı. Leavitt, mesajında, "Washington DC'yi yeniden büyük yapalım" ifadesine yer verdi.
NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Trump, önceki gün Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'a, şehirdeki "evsiz kamplarına" yönelik önlem alması uyarısında bulunmuştu.
Açıklamasında, "Washington DC Belediye Başkanı'na, özellikle Dışişleri Bakanlığı binası ve Beyaz Saray çevresinde bulunan çirkin evsiz kamplarını temizlemek zorunda olduğunu bildirdik" ifadesini kullanan Trump, Bowser'ın bu sorunu çözememesi halinde duruma müdahale edeceğini kaydetmişti.
Başkent Washington'un "temiz ve güvenli" olmasını istediğini vurgulayan Trump, mevcut durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.
Kaynak: AA