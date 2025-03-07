Meslek Aşkı Guinness Rekorlar Kitabı’na Girdi! Yaşını Duyunca Şoke Olacaksınız: İşte Dünyanın En Yaşlı Berberi

Japonya'nın Toçigi eyaletinde berberlik yapan 108 yaşındaki Hakoişi Şitsui'nin meslek aşkı, Guinness Dünya Rekorları'nı kırdı.

EŞİYLE AÇTIĞI BERBER DÜKKANI SAVAŞTA YIKILDI

Toçigi'nin Nakagawa bölgesinde 1912'de doğan Hakoişi, başkent Tokyo'daki bir kuaförde 14 yaşındayken çıraklığa başladı. 1936'da berberlik lisansını alan Hakoişi'nin eşiyle açtığı berber dükkanı, İkinci Dünya Savaşı sırasında yıkıldı. Eşinin savaşta hayatını kaybetmesinin ardından, Hakoişi memleketine dönerek küçük bir dükkan açtı ve iki çocuğunu tek başına büyüttü.

'ELİMDEN GELDİĞİNCE DEVAM ETMEK İSTİYORUM'

Yaşına rağmen hala mesleğini sürdüren Hakoişi, Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı. Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamada, “Hakoişi Şitsui, 108 yaşında ve hala saç kesiyor” denildi.

Sertifikasını komşularının ve müşterilerinin katıldığı törende alan Hakoişi, yaptığı konuşmada "İnsanlar beni görmek için uzaklardan geliyor, bu yüzden elimden geldiğince mesleğime devam etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA