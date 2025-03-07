SpaceX’in Dev Roketi Havada Alev Topuna Döndü!

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarından biri olan milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in 122 metre uzunluğundaki dev Starship roketi, 4 yapay Starlink uydusuyla, Türkiye saatiyle 02.30’da Texas eyaletindeki Starbase roket geliştirme sahasından fırlatıldı.

Roketin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi Super Heavy, fırlatmadan 8 dakika sonra fırlatma rampasına planlandığı üzere geri döndü. Ancak bağlantının kesilen Starship havalandıktan dakikalar sonra uzayda parçalara ayrıldı.

YANAN ENKAZ PARÇALARI GÖRÜLDÜ

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Florida ve Bahamalar semalarında yanan enkaz parçalarının olduğu görüldü. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), enkaz parçaları nedeniyle Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach ve Orlando havalimanlarında uçuşları kısa süreliğine durdururken, SpaceX'ten de olayla ilgili inceleme yapması talep edildi.

SON DENEMEDE DE PARÇALANMIŞTI

Starship'in ocak ayında yapılan 7’nci denemesi de başarılı şekilde başlamış, roketin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi Super Heavy planlandığı şekilde platforma geri dönebilmişti. Ancak Starship roketi havalandıktan 8 dakika sonra parçalanmıştı.

Kaynak: İHA