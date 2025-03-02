Teknoloji Milyarderlerine Şubat Şoku: Servetleri Buharlaştı

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, sadece dört büyük isim Şubat ayında toplam 138 milyar dolar kaybetti. En büyük darbeyi alan isimlerin başında gelen Elon Musk, 433 milyar dolarlık servetinin 349 milyar dolara gerilemesiyle büyük bir çöküş yaşadı.