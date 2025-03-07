ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a Kritik Mektup

ABD Başkanı Trump, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e mektup göndererek nükleer silah programı için müzakere talebinde bulundu. Trump, "Eğer İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a Kritik Mektup

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business Network'e verdiği demeçte, İran lideri Hamaney'e dün bir mektup gönderdiğini ve İran ile nükleer program konusunda anlaşma yapmayı tercih ettiğini söyledi. Trump, "Eğer İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak. İran nükleer silahlara sahip olamaz. Başka seçenekler de mevcut" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, geçen ay İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini, tercihlerinin İran'ın büyümesine ve gelişmesine imkan sağlayacak nükleer anlaşmadan yana olduğunu belirtmişti. Anlaşma konusunda derhal çalışılmaya başlanması gerektiğinin altını çizen Trump, "Anlaşma imzalanıp tamamlandığında Orta Doğu'da büyük bir kutlama yapmalıyız. Tanrı, Orta Doğu'yu korusun" ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'daki imza töreninde "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalayan Trump, bu kararından mutlu olmadığını ancak "İran'a karşı sert olmak" zorunda olduğunu belirtmişti. Trump, başkanlığı döneminde İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını savunarak, İran'la anlaşmanın mümkün olup olmayacağını göreceklerini ancak ne gerekiyorsa onu yapacağını söylemişti.

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Kaynak: AA

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