İsrail Bir Ayda Batı Şeria’da 187 İhlal Gerçekleştirdi

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin, şubat ayında işgal altındaki Batı Şeria'daki bedevi topluluklarına yönelik 187 ihlal gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yayımlanan şubat raporunda, "Şubat ayında İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler tarafından Batı Şeria'daki Filistinli bedevi topluluklarına yönelik 187 ihlal belgelendi" ifadelerine yer verildi.

Şubat ayında İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından El Halil'de 39, Beytüllahim'de 18, Nablus'ta 7, Eriha ve Ürdün Vadisi'nde 21, Tubas'ta 33, Ramallah'ta 21, Selfit'te 21, Kalkilya'da 21 ve Kudüs'te 6 ihlal gerçekleştirildiği aktarıldı.

İHLALLER NELERİ İÇERİYOR?

Rapora göre, bedevi topluluklarına yönelik ihlaller, barınaklara ve çadırlara zarar verilmesi, sivillerin darbedilmesi, hayvan hırsızlığı, mülklerin ve tarım ekipmanlarının yakılması, evlerin yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, ağaçların sökülmesi ve yeni yerleşim yollarının açılmasını içeriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 930 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

Kaynak: AA