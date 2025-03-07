Hamas'tan İsrail'e 'Yardım Engelleme' Tepkisi

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı açıklamada, İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, 6 gündür sınır kapılarını kapalı tutmasıyla ilgili görüşlerini bildirdi.

Kanu, "Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın sıkılaştırılması, sınır kapılarının altıncı günde de kapalı tutulması, yardım girişlerinin engellenmesi; halkımıza karşı uygulanan soykırım yöntemlerinden biridir" dedi.

İsrail'in uyguladığı aç bırakma ve toplu cezalandırma politikasının uluslararası yasaların aleni bir ihlali olduğuna dikkati çeken Kanu, "Bu, dünyanın harekete geçmesini ve faillerinden hesap sorulmasını gerektiren bir savaş suçudur" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası topluma, insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına seslenen Kanu, İsrail'in sınır kapılarını açmaya, insani ve tıbbi yardım girişini sağlamaya mecbur bırakılması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA