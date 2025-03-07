Paris'te Büyük Panik! İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma... Seferler Durdu

Fransa'nın başkenti Paris'te en yoğun tren istasyonlarından biri olan Gare du Nord'da bomba paniği yaşandı. Raylarda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulunması nedeniyle tren seferleri durduruldu.

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Paris'te Büyük Panik! İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma... Seferler Durdu

Fransa'nın başkenti Paris'te Gare du Nord tren istasyonuna yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta yürütülen çalışmalar sırasında, yerel saatle 04.00 sıralarında keşfedilen bomba üzerine yetkililer harekete geçti. Polis, güvenlik önlemleri kapsamında istasyondan geçen tüm seferlerin askıya alındığını ve bomba imha ekiplerinin çalışmalara başladığını duyurdu.

Paris'te Büyük Panik! İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma... Seferler Durdu - Resim : 1

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, demiryolu trafiğinde gün boyunca ciddi aksaklıklar yaşanacağını ve öğleden sonra yalnızca sınırlı sayıda sefer yapılabileceğini belirtti.

Paris'te Büyük Panik! İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma... Seferler Durdu - Resim : 2

Günde yaklaşık 700 bin yolcuya hizmet veren ve Londra, Belçika, Hollanda gibi uluslararası hatların geçtiği Gare du Nord, Fransa’nın en yoğun tren istasyonlarından biri olarak biliniyor.

Kaynak: İHA

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