Paris'te Büyük Panik! İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma... Seferler Durdu

Fransa'nın başkenti Paris'te Gare du Nord tren istasyonuna yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta yürütülen çalışmalar sırasında, yerel saatle 04.00 sıralarında keşfedilen bomba üzerine yetkililer harekete geçti. Polis, güvenlik önlemleri kapsamında istasyondan geçen tüm seferlerin askıya alındığını ve bomba imha ekiplerinin çalışmalara başladığını duyurdu.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, demiryolu trafiğinde gün boyunca ciddi aksaklıklar yaşanacağını ve öğleden sonra yalnızca sınırlı sayıda sefer yapılabileceğini belirtti.

Günde yaklaşık 700 bin yolcuya hizmet veren ve Londra, Belçika, Hollanda gibi uluslararası hatların geçtiği Gare du Nord, Fransa’nın en yoğun tren istasyonlarından biri olarak biliniyor.

Kaynak: İHA