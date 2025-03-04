ABD ile İran'a 'Putin' Arabuluculuğu

Bloomberg, Rusya lideri Putin'in nükleer görüşmeler dahil olmak üzere pek çok konuda İran ile iletişim kurma konusunda ABD Başkanı Trump yönetimine yardımcı olmayı kabul ettiğini aktardı.

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ABD ile İran'a 'Putin' Arabuluculuğu

ABD'de 20 Ocak 2025 itibarıyla göreve başlayan Başkan Donald Trump, ülke ilişkilerinde tüm dengeleri değiştirirken, ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, çarpıcı bir iddiayı kaleme aldı. Bloomberg'e göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile nükleer füze programı dahil farklı konularda iletişim kurmaya yardımcı olma konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı teklifi kabul etti.

ABD ile İran'a 'Putin' Arabuluculuğu - Resim : 1

Konuya yakın Rus kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın teklifi Şubat ayındaki telefon görüşmesinde doğrudan Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiği, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üst düzey ABD'li ve Rus yetkililerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen görüşmede konuyu ele aldığı ifade edildi.

'PUTİN MÜZAKEREYE İNANIYOR'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, "Rusya, ABD ile İran'ın tüm sorunları müzakere yoluyla çözmesi gerektiğine inanıyor" ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya'nın bunu başarmak için "elinden gelen her şeyi yapmaya hazır" olduğunu söyledi.

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Kaynak: İHA

Etiketler
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