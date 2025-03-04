Meclis mi Savaş Meydanı mı? Sis Bombası Atıp Meşale Yaktılar, Vekil Beyin Kanaması Geçirdi

Sırbistan Ulusal Meclisi'nde Başbakan Vucevic'in istifasının görüşüleceği oturumda kavga çıktı. Muhalefet ve iktidar milletvekilleri birbirine girerken, muhalif vekiller meşale yakıp meclise sis bombası attı. Birçok milletvekili yaralanırken, bir vekil de beyin kanaması geçirdi.

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Siyasette yoğun bir hareketliliğin yaşandığı Sırbistan'da Ulusal Meclis, Başbakan Milos Vucevic'in istifası ve yükseköğretim kanununun da dahil olduğu 62 maddeyi görüşmek için toplandı. Meclis Başkanı Ana Brnabic'in yönettiği mecliste gündem kabulünün ardından muhalefetteki Yeşil Sol Cephe milletvekillerinden Radomir Lazovic kürsüye yöneldi ancak parlamento güvenliğinin müdahalesiyle karşılaştı.

Muhalefet ve iktidar milletvekillerinin de kürsünün olduğu bölgeye gelmesiyle önce arbede meydana geldi. Muhalefet milletvekillerinin meşale yakması ve sis bombası atmasıyla meclis salonunu kırmızı, siyah ve beyaz dumanlar kapladı. Kavga eden milletvekillerinden bazıları da yaralandı.

Meclis mi Savaş Meydanı mı? Sis Bombası Atıp Meşale Yaktılar, Vekil Beyin Kanaması Geçirdi - Resim : 1

BİR VEKİL BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Meclis Başkanı Brnabic, olay hakkında yaptığı açıklamada, yaşananlar sırasında kafasına sis bombası isabet eden bir milletvekilinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Brnabic, beyin kanaması geçiren bir milletvekilinin hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

Bir milletvekilinin daha kafasına sis bombası isabet etmesi sonucunda yaralandığını kaydeden Brnabic, 2 milletvekilinin ise istifasını sunduğunu söyledi.

Bu arada, yaşanan kargaşanın ardından çok sayıda kişi meclis binasının önünde toplanmaya başladı.

Meclis mi Savaş Meydanı mı? Sis Bombası Atıp Meşale Yaktılar, Vekil Beyin Kanaması Geçirdi - Resim : 2

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Kaynak: AA

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