Gazze’de Can Kaybı 48 Bin 405 Oldu

Gazze Şeridi’nde 7 Filistinliye ait cansız bedenin enkaz altından çıkarılması ve 1 yaralının da hayatını kaybetmesiyle beraber 7 Ekim 2023'ten beri bölgede toplam can kaybı 48 bin 405’e yükseldi.

Gazze’de Can Kaybı 48 Bin 405 Oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerle ilgili son verileri açıkladı. Bakanlık, İsrail’in saldırıları sonucu meydana gelen enkaz altında kalan 7 Filistinliye ait cansız bedenin çıkarıldığını ve saldırılarda yaralanan 1 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazze’de Can Kaybı 48 Bin 405 Oldu - Resim : 1

7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının da 48 bin 405’e yükseldiği kaydedildiği açıklamada 11 kişinin de yaralanmasıyla, toplam yaralı sayısının ise 111 bin 835’e yükseldiği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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