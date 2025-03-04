Gazze’de Can Kaybı 48 Bin 405 Oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerle ilgili son verileri açıkladı. Bakanlık, İsrail’in saldırıları sonucu meydana gelen enkaz altında kalan 7 Filistinliye ait cansız bedenin çıkarıldığını ve saldırılarda yaralanan 1 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının da 48 bin 405’e yükseldiği kaydedildiği açıklamada 11 kişinin de yaralanmasıyla, toplam yaralı sayısının ise 111 bin 835’e yükseldiği belirtildi.

Kaynak: İHA