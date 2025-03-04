Almanya'da Türk Zincir Marketinin Şubelerine Silahlı Saldırı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Türk market zincirinin iki şubesine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Spandau ilçesindeki bulunan markete düzenlenen saldırıda silahlı kişi ya da kişiler, marketin giriş kapısının camlarına ateş ederek bölgeden uzaklaştı. Dün akşam marketin kapanmasının ardından düzenlenen saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

YARALI VE CAN KAYBI YOK

İlk saldırıdan yaklaşık yarım saat sonra ise market zincirinin Wilmersdorf ilçesindeki şubesine saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan veya saldırganlar market camlarına en az 3 el ateş etti. Buradaki saldırıda da yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, Spandau’da 23 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına alırken, olayla bağlantı olduğu tespit edilen bir araca da el koydu. Silahlı saldırıların sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA