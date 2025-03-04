Türkiye'den Tahran'a Tepki, İran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı

İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, "Son dönemde İranlı yetkililerin Türkiye’ye dönük eleştirilerini daha ziyade kamuoyu önünde dile getirdiklerini görüyoruz. Bu konuda hazırladığımız bir dosyayı daha önce İran tarafına iletmiştik" dedi.

Türkiye'den Tahran'a Tepki, İran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nın, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bazı İranlı yetkililerin Türkiye hakkında dile getirdiği iddialar üzerine Bakanlığa davet edildiğini açıkladı.

Keçeli, İranlı yetkililerle düzenli temas halinde olduklarını vurgulayarak, bugün de İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ile bir görüşme gerçekleştirildiğini belirtti. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, bazı İranlı yetkililerin Türkiye'ye yönelik açıklamalarının gündeme getirildiğini ifade etti.

Son dönemde İranlı yetkililerin Türkiye’ye yönelik eleştirilerini kamuoyu önünde dile getirdiğine dikkat çeken Keçeli, "Son dönemde İranlı yetkililerin Türkiye'ye dönük eleştirilerini daha ziyade kamuoyu önünde dile getirdiklerini görüyoruz. Bu konuda hazırladığımız bir dosyayı daha önce İran tarafına iletmiştik esasen" dedi

'MESAJLARI MUHATAPLARINA İLETECEĞİZ'

Dış politikayla ilgili konuların iç siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini düşündüklerini kaydeden Keçeli, "Bu çerçevede, diğer bir ülkeye verilmesi gereken kritik mesajları doğrudan muhataplarına iletmeyi tercih ediyoruz. Bugün de bu yolu izledik. İran ile ilişkilerimize büyük değer veriyoruz. Türkiye ve İran arasındaki ilişkileri güçlendirmek bizim için önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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