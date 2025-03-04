Ürdün’den Gazze Kararı: 29 Çocuk Tedavi Edecek

Filistinli sağlık yetkilileri, Gazze Şeridi’nden 29 Filistinli çocuğun Ürdün’de tedavi edileceğini duyurdu.

Ürdün’den Gazze Kararı: 29 Çocuk Tedavi Edecek

Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden 19 Ocak’ta ateşkese varılana kadar şiddetli saldırılar gerçekleştirdiği Gazze Şeridi’nden 29 Filistinli çocuğun Ürdün’e götürüldüğünü açıkladı.

Yetkililer, Filistinli çocukların Ürdün’de tedavi edileceğini aktardı. Gazze’nin güneyindeki Khan Yunus’ta bulunan Nasser Hastanesi, 29 çocuk ve yakındaki 43 yakının tedavi edileceğini belirtti. Ürdünlü yetkililer, 2 bin çocuğun gruplar halinde ülkeye getirileceğini ve her çocuğa en fazla iki aile üyesinin eşlik edeceğini bildirdi.

Ürdün Kralı II. Abdullah, geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede 2 bin Filistinli çocuğun tedavisini üstleneceklerini söylemişti.

Kaynak: İHA

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