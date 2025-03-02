Rusya'da AVM'de Silahlı Saldırı, Yaralılar Var

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova bölgesindeki Mıtişçi kentinde bulunan "Krasnıy Kit" (Kırmızı Balina) isimli AVM'de bir kişi güvenlik görevlileriyle kavga etti.

Bu kişinin tabancayla ateş açması sonucunda 3 kişi yaralandı. Ziyaretçiler AVM'den tahliye edilirken, olay yerine polis ekipleri ulaştı. Ateş açan kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA