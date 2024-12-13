Trump Artık Eski Trump Değil! ABD'nin İran Politikaları Sil Baştan... 'Askeri Saldırı da Gündemimizde'

İran'ın nükleer programı konusunda harekete geçen ABD'de 5 Kasım'daki seçimlerde başkan seçilen Donald Trump'ın kabinesi, ekonomik baskıların Tahran'ı durdurmaya yetmeyebileceği ve bu nedenle "askeri saldırı seçeneğini" de gündeme aldığı öğrenildi.

ABD'nin Wall Street Journal gazetesinin kaynaklarına göre Trump'ın ekibi, askeri güç veya askeri güç tehdidiyle birlikte güçlü ekonomik yaptırımlar uygulayarak İran'ı caydırmak ve nükleer programını çökertmek için "maksimum baskı 2.0" stratejisini uygulayacak.

İLK DÖNEMİNDE ASKERİ GÜÇ KULLANMAMIŞTI

Trump'ın ilk döneminde İran'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçındığına dikkati çekilen haberde, bölgede yaşanan dramatik değişimler, özellikle İsrail'in son aylarda İran'ın vekili Hizbullah'a verdiği ciddi zarar ve Suriye'de Beşşar Esed'in devrilmesi sonucunda bu tutumun yeniden değerlendirildiği kaydedildi.

Gazetenin kaynakları, ABD'nin İran'a karşı öncelikle bölgeye daha fazla güç, gemi ve savaş uçağı gönderebileceğini, aynı zamanda "sığınak delici" bomba satışıyla İsrail'in saldırı yeteneklerini güçlendirebileceğini ifade etti.

Bu adımların başarısız olması durumunda ABD'nin daha savaşçı bir tavır takınabileceği ve doğrudan askeri güç kullanma tehdidinde bulunabileceği ancak stratejinin henüz kesinleşmediği ve Trump'ın ocak ayında ikinci kez Beyaz Saray'a yerleşince değişebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA