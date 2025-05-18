ABD'de Feci Kaza: Donanma Gemisi Brooklyn Köprüsü’ne Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var

Meksika donanmasına ait bir gemi, New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Kaza sonucu en az 19 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
ABD'de Feci Kaza: Donanma Gemisi Brooklyn Köprüsü’ne Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var

ABD'nin New York kentinde korkutan bir kaza meydana geldi. Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisi, yerel saatle akşam 20.26'da kentin ikonik yapılarından Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. 277 kişilik bir mürettebatı olan gemi, köprünün yol güvertesi kısmına çarptı.

ABD'de Feci Kaza: Donanma Gemisi Brooklyn Köprüsü’ne Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 1

New York Polis Departmanı'nın liman birimi ve dalgıç ekipleri olay yerine hızla ulaştı. Geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarptığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayınlanırken, yetkililer tespit edilen en az 19 yaralı olduğunu, 4'ünün durumunun ise ağır olduğunu bildirdi. Yaralılar, Brooklyn Donanma Tersanesi'ne ve çevredeki hastanelere sevk edildi.

ABD'de Feci Kaza: Donanma Gemisi Brooklyn Köprüsü’ne Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 2

BAZI BÖLÜMLERİ ÇÖKTÜ

Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, geminin direklerinin koptuğu ve bazı bölümlerinin kısmen çöktüğü fark edildi.

ABD'de Feci Kaza: Donanma Gemisi Brooklyn Köprüsü’ne Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 3

Kazanın ardından yaralılara acil yardım ulaştırılırken, geminin daha sonra kıyıya çekildiği ve köprünün yeniden trafiğe açıldığı belirtildi.

Havada Facia! Finlandiya'da İki Helikopter Çarpıştı: 5 Kişi Hayatını KaybettiHavada Facia! Finlandiya'da İki Helikopter Çarpıştı: 5 Kişi Hayatını KaybettiDünya
Engelliler Haftası Koşusu’nda Kaza! Jokey Mertcan Çelik Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi VeriyorEngelliler Haftası Koşusu’nda Kaza! Jokey Mertcan Çelik Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi VeriyorGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
ABD gemi kaza
Son Güncelleme:
Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı
ABD Başkanı Trump Tarih Verdi: Putin ve Zelenskiy ile Görüşecek Trump Tarih Verdi! Putin ve Zelenskiy ile Görüşecek
Havada Facia! Finlandiya'da İki Helikopter Çarpıştı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti Havada Facia! Finlandiya'da İki Helikopter Çarpıştı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Şarkıcı Linet'e Linç Girişimi: Gözyaşlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan'a Seslendi Ünlü Şarkıcıya Linç Girişimi: Gözyaşlarıyla Cumhurbaşkanı ve Eşine Seslendi
Yalnız Yaşadığı Evde Acı Son! Eski Oyuncu Ahmet Fırat, Balkonda Ölü Bulundu Yalnız Yaşadığı Evde Acı Son! Bir Dönem Oyuncuydu, Balkonda Ölü Bulundu
Gördüklerimiz Hiçbir Şeydi... Meteoroloji Alarm Verdi! Çok Sert Vuracak Çok Sert Vuracak
Bakan Uraloğlu Duyurdu: Ankara-İstanbul 80 Arası Dakikaya İnecek Bakan Duyurdu! Ankara-İstanbul 80 Dakikaya İnecek
ABD'de Feci Kaza: Donanma Gemisi Brooklyn Köprüsü’ne Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var ABD'de Feci Kaza: Donanma Gemisi Brooklyn Köprüsü’ne Çarptı!