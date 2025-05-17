Havada Facia! Finlandiya'da İki Helikopter Çarpıştı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Finlandiya'nın Eura kentinde havada çarpışan iki helikopter yere çakıldı, 5 kişi hayatını kaybetti. Kimlik belirleme ve kaza soruşturması sürüyor.

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Havada Facia! Finlandiya'da İki Helikopter Çarpıştı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Finlandiya'nın Eura kentinde meydana gelen trajik bir kazada iki helikopterin havada çarpışması sonucu toplam 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın, Estonya'nın başkenti Tallinn'den havalanan ve Finlandiya'nın Kokemäki bölgesine gitmekte olan iki helikopterin rotası üzerinde gerçekleştiği bildirildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yerel saatle 12.30 civarında yaşanan çarpışmanın ardından, bölgeye hızla itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda helikopter enkazlarına ulaşıldı. Finlandiya polisinden yapılan açıklamaya göre, helikopterlerin birinde 2, diğerinde ise 3 kişi bulunuyordu. Kazada kurtulan olmadı.

KİMLİKLER BELİRLENEMEDİ

Polis yetkilileri, pilotların kimliklerinin tespit edildiğini ancak yolculara dair kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Kazanın kesin nedeni henüz açıklanmazken, teknik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Estonya medyasının Pori Havacılık Kulübü'ne dayandırdığı bilgilere göre, helikopterlerde bulunan kişiler Finlandiya'daki Piikajärvi Havaalanı'nda düzenlenecek ve 20 hava aracının katılacağı bir etkinliğe gitmek üzere yola çıkmıştı.

Finlandiya ve Estonya'da kamuoyunu derinden sarsan kazayla ilgili resmi makamların soruşturmayı çok yönlü yürüttüğü belirtildi.

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Kaynak: İHA

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Uçak Helikopter kaza Finlandiya
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