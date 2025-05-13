Avrupa'da Havalimanında Bomba Alarmı! Tüm Uçuşlar Durduruldu

Belçika'nın ikinci büyük havalimanında bomba paniği yaşandı. Saat 11 sularında Portekiz’den gelen bir Ryan Air uçağında bomba olduğu ihbar edildi.

TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Uçak Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Charleroi Havalimanı'na acil iniş yaparken, pistin etrafı kapatıldı ve güvenlik çemberi oluşturuldu. Uçakta bulunan 166 yolcunun ise polis onayının ardından serbest bırakılacağı belirtildi.

GÜVENLİK TARAMASI DEVAM EDİYOR

Yapılan ihbar nedeniyle Charleroi Havaalanı'na giriş ve çıkış yapan tüm uçuşlar askıya alındı. Terminal binası ise tehlike alanı dışında olduğu için boşaltılmadı. Polisin güvenlik taramalarının devam ettiği öğrenilirken, hava trafiğinin ne zaman yeniden başlayacağı henüz belli değil.

Kaynak: Haber Merkezi