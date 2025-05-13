Özel Temsilcisi Açıkladı: İşte Trump'ın İstanbul'a Gelme Şartı!

Dünya, Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna müzakerelerine kilitlendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İstanbul'a gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Trump'ın Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in perşembe günü İstanbul'a gitmesini umduklarını ve bu durumda Trump'ın da orada olacağını söyledi.

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Özel Temsilcisi Açıkladı: İşte Trump'ın İstanbul'a Gelme Şartı!

Tüm dünyanın gözü, Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna müzakerelerine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmeye katılıp katılmayacağı merak edilirken, Özel Temsilcisi Keith Kellogg açıklama yaptı.

PUTİN GELİRSE GELECEK

Fox Business kanalında katıldığı bir programda, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kellogg, "Devlet Başkanı Putin'in (İstanbul'a) gelmesini umuyoruz, o zaman Başkan Trump da orada olacak. Onunla çok iyi bir görüşme olabilir" diye konuştu.

'ANLAŞMAYA DÜŞÜNÜLENDEN DAHA YAKINIZ'

İki ülke arasındaki savaşı sona erdirecek bir taslağın halihazırda olduğunu kaydeden Kellogg, "Müzakere etmeleri gerektiğini düşündüğümüz alanların bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu başlıkları konuşmaları gerekiyor. Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy orada olacak ve eğer Putin de gelirse, bence anlaşmaya birçok insanın düşündüğünden çok daha yakınız. İlk yapacağımız şey tabii ki ateşkes olacak" ifadelerini kullandı.

Ateşkes olmadan bir barış müzakeresi yapılamayacağını söyleyen Kellogg, kendilerinin İstanbul'a gitmeye hazır olduklarını belirtti.

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Kaynak: AA

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