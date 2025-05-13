İsrail'in Vurduğu Sana Havalimanı ile İlgili Flaş Gelişme

Yemen'deki İran destekli Husiler, geçen hafta İsrail'in saldırısıyla büyük zarar gören Sana Uluslararası Havalimanı ile ilgili açıklama yaptı. Husilerin denetimi altındaki Sana Uluslararası Havalimanı Müdürü Halid eş-Şayif, havalimanının son durumunu anlattı.

Halid eş-Şayif, saldırının hemen arkasından teknik ve mühendislik ekiplerin Sana Uluslararası Havalimanı pistindeki zarar gören yerleri onarım ve yenileme çalışmalarının başarılı bir şekilde sona erdiğini bildirdi.

UÇUŞLARA DEVAM KARARI

Havalimanının yarından itibaren uçuşları karşılamaya hazır olduğunu açıklayan Şayif, konuya ilişkin başka bir açıklamada bulunmadı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'ya düzenlediği hava saldırılarıyla vurduğu Sana Uluslararası Havalimanı'nın tamamen hizmet dışı kaldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA