Engelliler Haftası Koşusu’nda Kaza! Jokey Mertcan Çelik Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor

Veliefendi Hipodromu’nda Engelliler Haftası Koşusu’nda attan düşerek beyin kanaması geçiren jokey Mertcan Çelik, hastanede yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Engelliler Haftası Koşusu’nda Kaza! Jokey Mertcan Çelik Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor

İstanbul’daki Veliefendi Hipodromu, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü, Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) Atla Terapi Merkezi’nin 10. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Engelliler Haftası Koşusu’na ev sahipliği yaptı. Ancak yarış, genç jokey Mertcan Çelik’in yaşadığı talihsiz kaza ile gölgelendi. 4 numaralı Akgobak adlı safkanla yarışan Çelik, koşunun final anlarında atın tökezlemesi sonucu düşerek ağır yaralandı.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, Çelik’i ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan tetkiklerde, genç jokeyin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Çelik’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. TJK, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Çelik’in hastaneye sevk edildiğini duyurarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Engelliler Haftası Koşusu’nda Kaza! Jokey Mertcan Çelik Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor - Resim : 1

Yarış öncesi, Engelliler Haftası kapsamında Atla Terapi Merkezi’nde eğitim alan çocuklarla bir araya gelen Mertcan Çelik’in, çocuklarla yakından ilgilenerek neşeli anlar yaşadığı görüntüler kameralara yansımıştı. Çelik’in çocuklarla padokta geçirdiği keyifli anlar, kaza sonrası sevenlerini daha da duygulandırdı.

Sosyal medyada da Çelik için destek mesajları paylaşılırken, sevenleri ve yarış camiası genç jokeyin bir an önce sağlığına kavuşması için dua ediyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, TJK’nın yarış güvenliği önlemlerini gözden geçireceği belirtiliyor.

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Kaynak: İHA

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