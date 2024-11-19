Antalya Hipodromu’nda Sezon Açıldı

Antalya Hipodromu’nda sonbahar-kış at yarışı sezonu başladı. İlk koşuyla başlayan yarışı 1 numaralı Mirza Bey isimli atla Jokey Gökhan Kocakaya kazandı. Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, “Şimdiden talepler çok fazla. Sezon da burada biraz daha uzayacak gibi görünüyor. Uluslararası yarışlar da olabilir” dedi.

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Antalya Hipodromu’nda Sezon Açıldı

Adana Yeşiloba, Ankara 75. Yıl, Bursa Osmangazi, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul Veliefendi, İzmir Şirinyer, Kocaeli Kartepe ve Şanlıurfa’nın ardından Türkiye’nin 10’uncu ve Türkiye’nin en büyük 3’üncü hipodromu olma özelliğini taşıyan Antalya Hipodromu’nda sonbahar-kış yarış koşuları başladı. Dünyaca ünlü jokeylerin de yarıştığı koşulara vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Her hafta salı ve cuma günleri gerçekleştirilecek yarışlar, yarış severleri bir araya getirecek. Manejde yapılan hazırlıklar sonrası jokeyler pistteki yerlerini aldı ve ilk koşu başladı. Heyecanlı anların yaşandığı yarışı 1 numaralı Mirza Bey isimli atla Jokey Gökhan Kocakaya kazandı.

Antalya Hipodromu’nda Sezon Açıldı - Resim : 1

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkan, Antalya’da sezonun ilk yarışı için hazırlıkların günler öncesinden tamamlandığını söyledi. Alkan, çok heyecanlı olduklarını da belirterek, “Güzel, atlarımızın sağlıkla bitireceği bir sezon diliyoruz. Bizim için her koşu değerli, baş jokeylerimizin de burada olması diğer arkadaşlarına da güç verecektir” diye konuştu.

Antalya Hipodromu’nda Sezon Açıldı - Resim : 2

TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce de ilk koşuları değerlendirdi. Hipodromun 2022 yılında açıldığını ve çok güzel bir hipodrom olduğunu belirten Gülerce, “Güzel bir yarış sezonu diliyorum. Tüm atlarımızın ayağı düz bassın. Favori hipodromlarımızdan biri olacak burası. Şimdiden talepler çok fazla. Sezon da burada biraz daha uzayacak gibi görünüyor. Uluslararası yarışlar da olabilir” dedi.

Antalya Hipodromu’nda Sezon Açıldı - Resim : 3

Diğer yandan yarışları izleyenlerin arasında çocukların olduğu da dikkati çekti. 5 yaşındaki Atlas Çınar atları çok sevdiğini söyledi. Çınar, “Atları çok seviyorum ve heyecanlıyım. Şimdi onları izleyeceğim. Siyah ve beyaz atları seviyorum” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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