Tenis Efsanesi Nadal'ın Son Turnuvası Başlıyor: Federer'den Duygusal Veda

Tenise veda etmesiyle hayranlarını üzen Rafael Nadal, son maçına çıkmaya hazırlanırken, ezeli rakibi ve dostu Roger Federer’den duygusal bir mesaj geldi. Federer sosyal medyadan yayımladığı mesajında, "Bana kimsenin yapamayacağı şekilde meydan okudun" ifadelerini kullandı. Nadal'ın son turnuvası Davis Cup bugün başlıyor.

Sosyal medyada kaleme aldığı mesajına Nadal’ın sevinç ifadesi olan ‘Vamos’ sözleriyle başlayan Federer, Nadal’a övgüler yağdırdığı mesajında oyun tarzını sürekli güncellemek zorunda kaldığını anlattı.

Federer sözlerini, "Bilmeni isterim ki eski dostun her zaman senin için tezahürat yapıyor ve bundan sonra yapacağın her şeyi desteklemeye devam edecek" ifadeleriyle noktaladı.

Federer, dostuna vedasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Tenisten mezun olmaya hazırlanırken, belki duygusallaşmadan önce paylaşmak istediğim birkaç şey var.



Bariz olanla başlayalım: Beni yendin, hem de çok. Benim seni yenmeyi başardığımdan daha fazla. Bana kimsenin yapamayacağı şekilde meydan okudun. Toprak zeminde, sanki senin arka bahçene adım atıyormuşum gibi hissettim ve beni sadece yerimi korumak için hiç düşünmediğim kadar çok çalıştırdın. Oyunumu yeniden hayal etmemi sağladın, hatta raket kafamın boyutunu değiştirecek kadar ileri gittin, herhangi bir avantaj umuduyla.



Batıl inançları olan biri değilimdir ama sen bunu bir üst seviyeye taşıdın. Tüm süreciniz. Tüm o ritüeller. Su şişelerini oyuncak askerler gibi dizmek, saçını düzeltmek, iç çamaşırını ayarlamak... Hepsi en yüksek yoğunlukta. Gizliden gizliye, tüm bunları sevdim. Çünkü çok eşsizdi, çok sendin.

'MALLORCA'DAN GELEN BU HARİKA GENÇ...'

Ve biliyor musun Rafa, oyundan daha fazla zevk almamı sağladın.

Tamam, belki ilk başta değil. 2004 Avustralya Açık'tan sonra ilk kez 1. sıraya yükseldim. Dünyanın zirvesinde olduğumu sanıyordum. Ve öyleydim de - ta ki iki ay sonra Miami'de kırmızı kolsuz tişörtünle korta çıkıp pazularını gösterene ve beni ikna edici bir şekilde yenene kadar. Senin hakkında duyduğum tüm o dedikodular -Mallorca'dan gelen bu harika genç oyuncu, nesilden nesile geçen bir yetenek, muhtemelen bir gün büyük bir şampiyonluk kazanacak- sadece aldatmaca değildi.

'PAYLAŞTIĞIMIZ ANLARI DURUP DÜŞÜNÜYORUM'

İkimiz de yolculuğumuzun başındaydık ve bu yolculuğu birlikte tamamladık. Yirmi yıl sonra, Rafa, söylemeliyim ki: Ne kadar inanılmaz bir dönem geçirdin. 14 Fransa Açık da dahil olmak üzere-tarihi! İspanya'yı gururlandırdın... Tüm tenis dünyasını gururlandırdın.



Paylaştığımız anıları düşünüp duruyorum. Bu sporu birlikte tanıtmak. O maçı yarı çim, yarı toprak zeminde oynamak. Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 50.000'den fazla taraftarın önünde oynayarak tüm zamanların seyirci rekorunu kırmak. Her zaman birbirimizi güldürmek. Sahada birbirimizi yıpratmak ve bazen kupa törenlerinde neredeyse kelimenin tam anlamıyla birbirimizi tutmak zorunda kalmak...

2016'da Rafa Nadal Akademisi'nin açılışına yardımcı olmam için beni Mallorca'ya davet ettiğin için hâlâ minnettarım. Aslında kendimi davet ettirmiş sayılırım. Orada olmam konusunda ısrar etmeyecek kadar kibar olduğunu biliyordum ama bunu kaçırmak istemedim. Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar için her zaman bir rol model oldunuz ve Mirka ve ben çocuklarımızın akademilerinizde eğitim almış olmasından çok memnunuz. Çok eğlendiler ve diğer binlerce genç oyuncu gibi çok şey öğrendiler. Yine de çocuklarımın eve solak olarak tenis oynayarak döneceklerinden hep endişe etmişimdir.



Ve sonra Londra vardı. 2022'deki Laver Kupası. Final maçım. Orada rakibim olarak değil ama çiftler partnerim olarak yanımda olman benim için çok şey ifade ediyordu. O gece seninle kortu paylaşmak ve o gözyaşlarını paylaşmak, sonsuza dek kariyerimin en özel anlarından biri olacak.



Rafa, destansı kariyerinin son dönemine odaklandığını biliyorum. Bittiğinde konuşacağız. Şimdilik, başarında büyük rol oynayan aileni ve ekibini kutlamak istiyorum. Ve bilmeni isterim ki eski dostun her zaman senin için tezahürat yapıyor ve bundan sonra yapacağın her şey için de aynı şekilde tezahürat yapacak.



Her zaman en iyi dileklerimle, hayranın.

Roger."