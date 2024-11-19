Premier Lig Devi Zorluyor: Osimhen'in Aklını Karıştıracak Teklif

Galatasaray'da fırtına gibi bir başlangıç yapan Osimhen'e Manchester United talip oldu. Yıldız oyuncuya yapılan ilk teklif Napoli tarafından reddildi.

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Premier Lig Devi Zorluyor: Osimhen'in Aklını Karıştıracak Teklif

Galatasaray’ın Napoli’den kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen ile ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Bu iddiaların arasına bir yenisi daha eklendi. Osimhen’e Premier Lig devi Manchester United’in talip olduğu iddia edildi.

Premier Lig Devi Zorluyor: Osimhen'in Aklını Karıştıracak Teklif - Resim : 1

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiliz devi Manchester United, Osimhen için Napoli’nin kapısını çaldı. Kırmızı Şeytanlar’ın ilk teklifi 30 milyon Euro olurken, bu teklif reddedildi.

İtalyan devi Napoli’nin en az 75 milyon Euro talep ettiği iddia edildi.

Osimhen’in ara transfer döneminde Galatasaray’dan ayrılacağı haberleri sık sık gündeme gelirken, bir yandan da yıldız ismin bonservisini sarı-kırmızılı ekibin almaya çalıştığı belirtiliyordu.

25 yaşındaki golcünün kiralık sözleşmesinde ocak ayında çıkış maddesi bulunduğunu söyleyen Buruk, Nijeryalının buna rağmen takımda kalmak istediğini açıklamıştı.

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