Galatasaray Çıldırdı! Sadece Türkiye Değil, Dünya Ayağa Kalkacak... Icardi ve Osimhen'i Gölgede Bırakacak Hamle

Ligdeki puan tablosunda liderliği elinden bırakmayan Galatasaray'ın bu sezon ana hedefi 5. yıldızı almak... Yıldız golcü Icardi transferiyle olay yaratan Galatasaray bu sezon da art arda çok konuşulan transferlere imza attı. Son olarak Osimhen transferini duyanlar inanamadı. Osimhen'in İstanbul'a ayak bastığı anlar şok etkisi yarattı.

Sarı-kırmızılı ekibi attığı gollerle ve performansıyla ayağa kaldıran Nijeryalı golcü Osimhen için Galatasaray yönetimi harekete geçti. Galatasaray yönetimi, kiralık olarak sezon sonuna kadar opsiyonlanan Osimhen için devre arasında kolları sıvayacak ve teklif yapacak. Galatasaray, Osimhen transferini kökünden bitirmek istiyor ama eğer maliyet umduklarından yüksek çıkarsa başka yıldıza teklif götürülecek.

EĞER BU TRANSFER OLURSA...

İşte tam da burada konuşulan isim sadece Türkiye'yi değil, dünyayı da ayağa kaldırır. Gazeteci Serdar Ali Çelikler'in iddiasına göre, sarı-kırmızılı yönetim Osimhen'i alamazsa sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını duyuran Mohamed Salah'a teklif götürecek.

KAÇ PARA ÖNERİLECEK?

Çelikler, Galatasaray'ın planını "Akıllarındaki plan şu; Zaha'nın 12 milyon Euro maaşından çıkmak. 8 milyon Euro da Osimhen'e ödeniyor. İkisi toplam 20 milyon Euro. Salah'a minimum 20 milyon Euro maaş önerilecek ve Suudi Arabistan kulüpleriyle yarışa girilecek" diye anlattı.

Bu iddialar sosyal medyanın gündemine oturdu.

LIVERPOOL'DAN AYRILACAĞINI DUYURMUŞTU

Sözleşmesi sezon sonunda Liverpool ile sona erecek süper yıldız Salah, İngiliz ekibinden ayrılacağını duyurmuştu. Kariyerine nerede devam edeceği henüz belli olmayan Salah, şu an dünya üzerinde en iyi kanat oyuncularından biri olarak gösteriliyor.