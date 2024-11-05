Galatasaray Çok Kızacak! Herkes Bunu Konuşacak... Fenerbahçe'den Şoke Eden Osimhen Hamlesi

Galatasaray'daki performansıyla parlayan yıldız golcü Osimhen için spor camiasına bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray cephesinde Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağı sorusuna yanıt aranırken Fenerbahçe'nin devreye girdiği öğrenildi. İşte sarı-lacivertli ekibin şoke eden hamlesinin tüm detayları...

Galatasaray Çok Kızacak! Herkes Bunu Konuşacak... Fenerbahçe'den Şoke Eden Osimhen Hamlesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması esnasında kendisine yöneltilen Victor Osimhen sorusunu yanıtladı. Özbek, yıldız futbolcunun bonservisinin alınıp alınmayacağı konusuyla ilgili şunları söyledi:

"Galatasaray Futbol Takımı başarılı bir sezon geçiriyor. Victor Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz ve performansı da yerinde. Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanması için önümüzde süre var, o zaman dikkate alacağız. Bu konuları bugün konuşmak fayda getirmez. Osimhen çok önemli bir oyuncu, Türkiye'ye onu izlettiğimiz için çok mutluyuz."

Galatasaray Çok Kızacak! Herkes Bunu Konuşacak... Fenerbahçe'den Şoke Eden Osimhen Hamlesi - Resim : 1

BU İDDİA ÇOK KONUŞULACAK

Galatasaray cephesinde durum buyken çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, Fenerbahçe de Nijeryalı yıldızı transfer etmek için teklif yapmaya karar verdi. Fenerbahçe, Osimhen'i transfer edemese bile piyasayı yükselterek Galatasaray'ın bu transferi yapmasını engellemek istiyor.

YAKIN ARKADAŞI İDDİALARA CEVAP VERDİ

Victor Osimhen'in yakın arkadaşı olan Nijeryalı gazeteci Buchi Laba ise bu iddiaya yanıt verdi. Laba kendisine ait sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum ama Victor Osimhen için yapacakları herhangi bir teklif boşa gidecektir. Dikkate bile alınmayacak. Oynayacağı tek Türk kulübünün Galatasaray olduğunu çok net bir şekilde ifade etti. Ve fiyat artışından bahsetmek hiç mantıklı değil. Bu çocuk işi değil."

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