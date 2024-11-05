TFF'den Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçına İlişkin Açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Beşiktaş'ın 28 Kasım Perşembe günü İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile İstanbul'da oynaması gereken maçın tarafsız sahaya alınmasına ilişkin bir duyuru yayımladı.

Federasyonun açıklamasında, "Temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübünün 28 Kasım tarihinde Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasının devletimizin yetkili kurum ve kuruluşları ve UEFA'nın yetkili kurulları ile yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir. Sporun asli ruhundan uzaklaşarak İsrail'in Filistin'de işlemiş olduğu katliamlara yönelik bir provokasyon ve propaganda unsuru haline getirilme ihtimaline karşı tarafsız sahada oynanacak olan bahse konu müsabakada temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübüne başarılar diliyoruz" denildi.