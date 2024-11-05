Arda Güler 'Real Madrid' Kararını Verdi

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle çok konuşulan 'altın çocuk' Arda Güler, İspanyol kulüpte istediği süreyi bulamadı. İspanyol basınında geçtiğimiz günlerde yer alan haberde Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Arda Güler ve Endrick ile ilgili sabrının taştığı bildirilmiş ve Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin kendisiyle bir görüşme yaptığı iddia edilmişti.

'Ancelotti'nin Arda Güler'e ricası: 'Dinlemek zorunda değilsin!' başlığıyla yayınlanan haberde şu ifadelere yer verildi: "Ancelotti, Arda'nın sadece Madrid'e odaklanmasını sağlamak için onunla konuştu. Ancelotti, Arda'ya, 'Bunlara aldırış etmene gerek yok, bu senin iyiliğin için. Sana güveniyorum ve çok önemli olacaksın, sabırlı olman gerekiyor ve çok iyi gidiyorsun' dediği ifade edilmişti.

İspanyol medyasının dışında, İtalyan medyası da Arda Güler'in forma şansı bulamamasını haberleştirdi. Tutto Mercato'da yer alan haber şu şekilde servis edildi: Güler ne olacak?

Oynatılmaması nedeniyle takımdan ayrılmak istediği Arda Güler'in kararı belli oldu. İspanyol Defensa Central'de yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Arda Güler bu duruma rağmen oldukça sakin. Normal ve mantıklı olarak daha fazla oynamayı tercih ettiği doğru ancak zamanının geleceğinden ve er ya da geç daha önemli hale geleceğinden emin.

Bu Florentino ve yakın çevresinin de sahip olduğu bir düşünce. Madrid yönetimi, sık sık sakatlandığı zamanlarda bile onun için gelen teklifleri reddetti. Onun potansiyeline son derece güveniyorlar."