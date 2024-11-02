Real Madrid'de Arda Güler Skandalı: Ancelotti'yi Zor Durumda Bırakmamak İçin...

Real Madrid'de ilk 11'e giremeyen Arda Güler'e ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Dev kulübün sosyal medya hesaplarında Arda Güler'e artık yer verilmemesinin nedeni ortaya çıktı.

Real Madrid'de Arda Güler Skandalı: Ancelotti'yi Zor Durumda Bırakmamak İçin...

Real Madrid’de beklediği forma şansını bir türlü bulamayan milli futbolcu Arda Güler’le ilgili çarpıcı iddia İspanyollardan geldi. Carlo Ancelotti’nin süre vermediği yıldız isim için Real Madrid başkanı Florentino Perez’in de devreye girdiği ve yönetimin bu konudan rahatsız olduğu belirtildi.

Real Madrid'de Arda Güler Skandalı: Ancelotti'yi Zor Durumda Bırakmamak İçin... - Resim : 1

Öte yandan, ezeli rakibi Barcelona’ya karşı ezici bir mağlubiyet alan İspanyol devi Real Madrid’de yeni bir skandal iddia daha ortaya çıktı. İddiaya göre, Arda Güler’in çalımları ve gollerine geçmişte çok sık sosyal medya hesaplarında yer verilirken, bu durumda değişiklik yaşandı.

Arda Güler’in videolarına artık eskisi gibi yer verilmemesi dikkat çekerken, bu duruma gerekçe olarak da teknik direktör Ancelotti’nin zor durumda kalmamasının amaçlandığı kaydedildi.

Bomba İddia! Arda Güler Fenerbahçe'ye Gelmeye Sıcak BakıyorBomba İddia! Arda Güler Fenerbahçe'ye Gelmeye Sıcak BakıyorSpor
İngilizler Çıldırdı! Arda Güler'e Astronomik Teklifİngilizler Çıldırdı! Arda Güler'e Astronomik TeklifSpor

Etiketler
Arda Güler Real Madrid
Avustralyalı Doktor Açıkladı: Küflü Salça Yenir mi? Meğer Yıllardır Çok Yanlış Yapıyormuşuz Avustralyalı Doktor Açıkladı: Küflü Salça Yenir mi? Meğer Yıllardır Çok Yanlış Yapıyormuşuz
Fenerbahçe'nin Stat İsmi Değişiyor! Resmi Açıklama Geldi Fenerbahçe'nin Stat İsmi Değişiyor
Osimhen'den Galatasaray Yönetine Flaş Talep: 'Beni Alın' Osimhen'den Galatasaray Yönetine Flaş Talep
NBA'da Geceye Damga Vuran Hareket, Ortalık Karıştı NBA'da Olaylı Gece, Ortalık Karıştı
Fenerbahçe’nin Borcu Belli Oldu! Fenerbahçe’nin Borcu Belli Oldu!
Zerdeçal ve Balın Birlikte Tüketilmesinin 9 Muhteşem Faydası Ortaya Çıktı Zerdeçal ve Balın Birlikte Tüketilmesinin 9 Muhteşem Faydası Ortaya Çıktı