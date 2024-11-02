Real Madrid'de Arda Güler Skandalı: Ancelotti'yi Zor Durumda Bırakmamak İçin...

Real Madrid’de beklediği forma şansını bir türlü bulamayan milli futbolcu Arda Güler’le ilgili çarpıcı iddia İspanyollardan geldi. Carlo Ancelotti’nin süre vermediği yıldız isim için Real Madrid başkanı Florentino Perez’in de devreye girdiği ve yönetimin bu konudan rahatsız olduğu belirtildi.

Öte yandan, ezeli rakibi Barcelona’ya karşı ezici bir mağlubiyet alan İspanyol devi Real Madrid’de yeni bir skandal iddia daha ortaya çıktı. İddiaya göre, Arda Güler’in çalımları ve gollerine geçmişte çok sık sosyal medya hesaplarında yer verilirken, bu durumda değişiklik yaşandı.

Arda Güler’in videolarına artık eskisi gibi yer verilmemesi dikkat çekerken, bu duruma gerekçe olarak da teknik direktör Ancelotti’nin zor durumda kalmamasının amaçlandığı kaydedildi.