Bomba İddia! Arda Güler Fenerbahçe'ye Gelmeye Sıcak Bakıyor

Real Madrid’de bekleneni veremeyen ve istediği süreleri bulamayan milli futbolcu Arda Güler ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Eflatun-beyazlıların Arda Güler’i kiralık listesine koyması halinde Fenerbahçe’nin devreye gireceği bildirildi. Sarı-lacivertlilerin Arda’yı kiralamak için beklemeye geçtiği iddia edildi.

Bu sezon ilk 11’de kendisine yer bulamayan Arda Güler, mutsuzluğu ile sık sık gündeme gelirken, takımdan ayrılacağı sık sık gündeme geliyor. Avrupa devlerini kapısına dizen Arda Güler için eski takımı Fenerbahçe’nin de devreye gireceği iddia edildi.

Real Madrid’in kararı beklenirken, Arda’nın da artık takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmek istediği belirtildi.