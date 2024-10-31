Konyaspor Yeni Teknik Direktörünü Buldu

Süper Lig’de kötü gidişe bir ‘dur’ demek isteyen Konyaspor, teknik direktörlük görevine Recep Uçar’ı getirdi. Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, konuya ilişkin açıklamasında Uçar’ın sözleşme imzalamak için kente geleceğini açıkladı.

Ali Çamdalı ile yollarını ayıran Konyaspor, 49 yaşındaki Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaştı.

Son olarak Kayserispor'u çalıştıran Recep Uçar, 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maçta 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.