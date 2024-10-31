Devlet Bahçeli'ye Diyarbakırspor Forması Hediye Edildi

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Diyarbakırspor Kulübü tarafından bir ziyaret gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol, Bahçeli'ye Diyarbakırspor forması hediye etti.

Devlet Bahçeli'ye Diyarbakırspor Forması Hediye Edildi

Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye makamında bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarete ilişkin MHP'nin X hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol ve MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Aslan'ın Bahçeli'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette Bahçeli'ye, 21 numaralı ve arkasında Devlet Bahçeli yazan Diyarbakırspor forması hediye edildi.

Devlet Bahçeli'ye Diyarbakırspor Forması Hediye Edildi - Resim : 1

MHP'nin paylaşımı şu şekilde:

"Diyarbakır İl Başkanımız Miktat Aslan ve Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiler."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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