Fenerbahçe'de Osayi-Samuel Bilmecesi: Gidecek mi Kalacak mı?

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel bilmecesi sürerken, yıldız oyuncu ile sıcak sözleşme görüşmeleri yapılmaya başlandı. Yıldız oyuncu da sosyal medya paylaşımında Türkiye'de Fenerbahçe'den başka takımda oynamayacağının mesajını verdi.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel Bilmecesi: Gidecek mi Kalacak mı?

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı futbolcuyla anlaşma sağlama yollarını arayan sarı-lacivertliler henüz bir sonuç alamadı.

Taraflar henüz anlaşamasa da Osayi-Samuel’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpti. Nijeryalı yıldız Türkiye’de Fenerbahçe’den başka takımda forma giymeyeceğini söyledi. Ancak Osayi-Samuel’in ailevi gerekçelerle İngiltere'yi de bir seçenek olarak gördüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel Bilmecesi: Gidecek mi Kalacak mı? - Resim : 1

Geçen hafta bir görüşme gerçekleştirilirken, görüşmelerin sürdürüleceği bildirildi.

Osayi-Samuel bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 1 asist kaydetti.

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