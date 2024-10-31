Fenerbahçe'de Osayi-Samuel Bilmecesi: Gidecek mi Kalacak mı?

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı futbolcuyla anlaşma sağlama yollarını arayan sarı-lacivertliler henüz bir sonuç alamadı.

Taraflar henüz anlaşamasa da Osayi-Samuel’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpti. Nijeryalı yıldız Türkiye’de Fenerbahçe’den başka takımda forma giymeyeceğini söyledi. Ancak Osayi-Samuel’in ailevi gerekçelerle İngiltere'yi de bir seçenek olarak gördüğü öğrenildi.

Geçen hafta bir görüşme gerçekleştirilirken, görüşmelerin sürdürüleceği bildirildi.

Osayi-Samuel bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 1 asist kaydetti.