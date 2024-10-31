Fenerbahçe'de Osayi-Samuel Bilmecesi: Gidecek mi Kalacak mı?
Fenerbahçe'de Osayi-Samuel bilmecesi sürerken, yıldız oyuncu ile sıcak sözleşme görüşmeleri yapılmaya başlandı. Yıldız oyuncu da sosyal medya paylaşımında Türkiye'de Fenerbahçe'den başka takımda oynamayacağının mesajını verdi.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı futbolcuyla anlaşma sağlama yollarını arayan sarı-lacivertliler henüz bir sonuç alamadı.
Taraflar henüz anlaşamasa da Osayi-Samuel’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpti. Nijeryalı yıldız Türkiye’de Fenerbahçe’den başka takımda forma giymeyeceğini söyledi. Ancak Osayi-Samuel’in ailevi gerekçelerle İngiltere'yi de bir seçenek olarak gördüğü öğrenildi.
Geçen hafta bir görüşme gerçekleştirilirken, görüşmelerin sürdürüleceği bildirildi.
Osayi-Samuel bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 1 asist kaydetti.